Vídeo: Rede internacional considera o gol de Ashour o melhor da Copa do Mundo

A rede de estatísticas “Squawka” elogiou o gol de Imam Ashour, estrela da seleção egípcia, contra a Bélgica, na primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

Os Faraós lideram contra a Bélgica no primeiro tempo com um gol marcado por Imam Ashour aos 19 minutos, com um chute forte de fora da área que Thibaut Courtois, goleiro dos Diabos Vermelhos, não conseguiu defender.

A Squawka, especializada em estatísticas, escreveu em sua conta no X: “Talvez tenhamos assistido ao gol mais marcante do torneio até agora!… Imam Ashour deu à Egito a vantagem sobre a Bélgica aos 19 minutos”.



Este é o primeiro gol de Imam Ashour pela seleção egípcia.



Ashour se tornou o quarto jogador egípcio a marcar em Copas do Mundo, depois de Abdel Rahman Fawzi, Magdy Abdel Ghani e Mohamed Salah.



A seleção egípcia está no Grupo D, ao lado da Bélgica, do Irã e da Nova Zelândia.

Os Faraós continuam em busca de sua primeira vitória na história da Copa do Mundo.



