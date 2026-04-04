Vídeo: Primeiro-ministro iraquiano alerta sobre Haland e o Senegal

Mohammed Shiaa Al-Sudani, primeiro-ministro iraquiano, alertou para o perigo representado pelo atacante norueguês Haaland, estrela do Manchester City.

O Iraque se classificou para a Copa do Mundo de 2026, após uma vitória importante sobre a Bolívia por 2 a 1.

O Iraque passou a integrar o Grupo 9 da Copa do Mundo de 2026, que conta com França, Noruega e Senegal.

A conta do gabinete de imprensa do primeiro-ministro iraquiano nas redes sociais informou que Al-Sudani ofereceu um almoço aos astros do “Asados do Eufrates”, em comemoração à classificação para a Copa do Mundo.

Al-Sudani disse após uma entrevista com os jogadores do Iraque: “Queremos provar, através de nossa participação na Copa do Mundo, que conquistamos uma classificação merecida”.

Ele acrescentou: “O grupo do Iraque é difícil, com a presença da França, da Noruega, que conta com Haaland, e do Senegal, mas confiamos na capacidade dos jogadores dos Leões do Eufrates de conquistarem a vitória”.

Ele continuou: “O Senegal é uma seleção forte, não apenas na África, mas no mundo todo”.

A seleção do Iraque voltou às finais da Copa do Mundo, após sua única participação na edição de 1986.

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