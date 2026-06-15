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Sweden v Tunisia: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Vídeo: Por que o astro da Suécia se recusou a comemorar seu gol contra a Tunísia?

Suécia x Tunísia
Suécia
Tunísia
Copa do Mundo
Y. Ayari
Suécia
Tunísia
México

O Carthage Eagles sofre um gol logo no início após um erro defensivo ingenu

Yassin Ayari marcou um gol logo no início para a seleção da Suécia contra a Tunísia, mais precisamente aos sete minutos, durante a partida entre as duas equipes, na madrugada desta segunda-feira, válida pela primeira rodada do Grupo 5 da Copa do Mundo de 2026.

O gol surgiu após uma clara confusão defensiva, com um erro do goleiro Mahib Chammakh, levando a bola até Victor Giocuris, que chutou, mas a defesa tunisiana afastou a bola da linha do gol, permitindo que Al-Ayari a recebesse e mandasse uma bola forte para o fundo da rede.

Al-Ayari, jogador do Brighton, da Inglaterra, recusou-se a comemorar seu gol contra a Tunísia, levantou as mãos em sinal de desculpas e, em seguida, prostrou-se em agradecimento a Deus, em meio à alegria de seus companheiros pelo gol logo no início da partida.

Isso se deve ao fato de Al-Ayari ter origens tunisinas, já que nasceu na Suécia, filho de pai tunisino e mãe marroquina, mas acabou optando por representar a seleção sueca, apesar de ter o direito de jogar também pela Tunísia e pelo Marrocos.

Yassine El Ayari marcou o segundo gol aos 90+6 minutos pela Suécia, levando a seleção de seu país a uma vitória esmagadora sobre a Tunísia (5 a 1), mas comemorou seu segundo gol de forma natural.

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Vale lembrar que as seleções da Tunísia e da Suécia disputam o Grupo E com a Holanda e o Japão, que empataram no domingo à noite por 2 a 2.



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