Vídeo: Policial surpreende torcedores da Copa do Mundo com uma atitude impressionante

O sargento Connor Hardy, que trabalha na Polícia de Boston, tornou-se uma das figuras de destaque da Copa do Mundo de 2026, após seu gesto emocionante com a torcida da Escócia.

A seleção da Escócia havia iniciado sua trajetória na Copa do Mundo com uma vitória importante sobre o Haiti, por 1 a 0, no Grupo C, que também conta com Marrocos e Brasil.

O jornal “Boston Herald” informou que Hardy aproveitou a oportunidade para mostrar suas habilidades no futebol, em meio à torcida americana e aos torcedores escoceses.

Hardy disse: “Vi um grupo de torcedores americanos com os torcedores escoceses chutando a bola, então fui direto até eles, e acho que eles pensaram que eu iria tirar a bola deles”.

Ele acrescentou: “Na verdade, acabei pegando a bola, mas de forma amigável, joguei com eles e me diverti um pouco. No final, eles adoraram, e foi muito divertido”.

Sobre a viralização do vídeo na internet, ele comentou rindo: “Estou preocupado, mas é ótimo e engraçado, e reflete uma boa imagem da cidade de Boston, onde todos aqui convivem, até mesmo a polícia interage com as pessoas”.

A polícia de Boston publicou, no site X, o vídeo em que Hardy mostra suas habilidades com a bola, em meio a aplausos e gritos da torcida, e depois faz uma dança comemorativa.