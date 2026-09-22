Vídeo: Piqué zomba de Mourinho e do Real Madrid de forma provocante

O Real Madrid deu sequência aos seus resultados em queda depois de dois anos sem conquistar títulos e da passagem de três técnicos pelo comando da equipe, antes que Florentino Pérez decidisse trazer José Mourinho de volta à direção técnica, na tentativa de recolocar o clube no caminho da disputa por troféus.

Mas o início do treinador português não veio da forma esperada, especialmente após a derrota diante do Atlético de Madrid no dérbi da capital, o que reacendeu as críticas sobre o nível da equipe sob o comando de Mourinho.

Gerard Piqué, ex-zagueiro do Barcelona e torcedor conhecido por seu vínculo com o clube catalão, aproveitou a oportunidade para provocar o rival tradicional, ao publicar um vídeo em sua conta oficial no "TikTok", relembrando o ano de 2010.

Piqué destacou três acontecimentos que ocorreram no mesmo ano, em uma referência irônica à situação atual do Real Madrid e de Mourinho, que são:

A Espanha campeã da Copa do Mundo

Mourinho fazendo uma temporada brilhante no Campeonato Espanhol

O Barcelona jogando "como os deuses"

A mensagem de Piqué veio em tom irônico, aproveitando a coincidência do retorno de Mourinho ao Campeonato Espanhol com o clima de queda vivido pelo Real Madrid, comparando o cenário atual com o que ocorreu em 2010, quando o Barcelona estava no auge de seu brilho.