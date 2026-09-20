A torcida do Atlético de Madrid atacou 3 jogadores antes do início da partida do clássico, neste domingo, contra o Real Madrid, pela sétima rodada do Campeonato Espanhol.

O Atlético de Madrid recebeu o Real Madrid, neste domingo, em um clássico extremamente empolgante.

De acordo com o site "Foot Mercato", antes da partida, o reserva Julián Álvarez voltou a ser alvo de fortes vaias por parte da torcida do estádio Wanda Metropolitano.

Mas o assunto não se limitou a isso, pois momentos antes do início da partida, a torcida do Atlético de Madrid também mirou em Vinícius Júnior e Kylian Mbappé, a dupla do Real Madrid.

"Ceuta é parte da Espanha, não escondemos isso nem menosprezamos", foi o que se leu em uma faixa erguida pelos torcedores do Atlético de Madrid, dirigida às estrelas do Real Madrid que se recusaram a vestir o uniforme completo do time em solidariedade aos moradores de Ceuta, que se encontra no centro de uma grande crise.

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