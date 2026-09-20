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FC Bayern München v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport
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Vídeo: "Perseguiu Álvarez": torcedores do Atlético de Madrid atacam Mbappé e Vinícius após "polêmica de Ceuta"

Atlético de Madrid x Real Madrid
Atlético de Madrid
Real Madrid
La Liga
Marrocos
Espanha
Marrocos

Ocultaram anteriormente a frase de apoio a Ceuta

A torcida do Atlético de Madrid atacou 3 jogadores antes do início da partida do clássico, neste domingo, contra o Real Madrid, pela sétima rodada do Campeonato Espanhol.

O Atlético de Madrid recebeu o Real Madrid, neste domingo, em um clássico extremamente empolgante.

De acordo com o site "Foot Mercato", antes da partida, o reserva Julián Álvarez voltou a ser alvo de fortes vaias por parte da torcida do estádio Wanda Metropolitano.

 Mas o assunto não se limitou a isso, pois momentos antes do início da partida, a torcida do Atlético de Madrid também mirou em Vinícius Júnior e Kylian Mbappé, a dupla do Real Madrid.

"Ceuta é parte da Espanha, não escondemos isso nem menosprezamos", foi o que se leu em uma faixa erguida pelos torcedores do Atlético de Madrid, dirigida às estrelas do Real Madrid que se recusaram a vestir o uniforme completo do time em solidariedade aos moradores de Ceuta, que se encontra no centro de uma grande crise.

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