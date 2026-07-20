Vídeo: Os bastidores da discussão entre Rodri e Otamendi na noite da Copa do Mundo

As comemorações da seleção espanhola pela conquista do título da Copa do Mundo de 2026 foram marcadas por uma acalorada discussão entre Nicolás Otamendi, zagueiro da Argentina, e Rodri, meio-campista da “La Roja”, logo após o término da final, vencida pelos espanhóis por 1 a 0.

De acordo com um vídeo divulgado pela rede “DAZN”, Rodri se dirigiu a Otamendi após o apito final para consolá-lo, mas o zagueiro argentino o recebeu com raiva, repreendendo-o pelas declarações que vieram do elenco espanhol antes da partida.

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Otamendi disse a Rodri: “Você não deveria ter falado antes da partida, fale menos, cara. Vocês passaram a semana inteira choramingando e reclamando... você e Laporte”.

Rodri respondeu ao zagueiro argentino dizendo: “Eu tenho respeito por você...”, mas Otamendi continuou: “E eu também tenho respeito por você, mas você não deveria falar antes da partida, sabe disso?”.

Quando Rodri perguntou: “Mas o que eu disse?”, Otamendi respondeu: “E quanto ao Laporte? Você não viu o que ele disse esta semana? Vocês passaram o tempo todo reclamando e se queixando para os árbitros, meu amigo”.

Nos últimos dias, Laporte fez declarações nas quais acusou os árbitros de favorecerem a Argentina, enquanto Rodri não se pronunciou sobre o assunto.