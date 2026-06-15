Imam Ashour roubou a cena durante o confronto entre Egito e Bélgica na estreia das duas seleções na Copa do Mundo de 2026, após marcar um gol espetacular que conquistou a admiração de torcedores e espectadores em todo o mundo, incluindo o famoso apresentador e comediante Trevor Noah.

Durante a transmissão ao vivo que apresenta para acompanhar os jogos da Copa do Mundo, Trevor Noah demonstrou grande admiração pelo gol do astro da seleção egípcia, após acompanhar o chute fulminante que balançou a rede de Thibaut Courtois e deu a vantagem aos Faraós no primeiro tempo.

Noah disse logo após ver o gol: “Que final incrível! E que comemoração também!”, antes de tentar imitar a comemoração do jogador ao vivo.

O ex-apresentador do programa “The Daily Show” continuou elogiando o gol, dizendo: “Nossa, que chute!”, enquanto descrevia o gol como “incrível”, depois de impressionar o público presente no estúdio.

Trevor Noah também chamou a atenção para a comemoração de Imam Ashour após o gol, comparando seu jeito de comemorar ao do famoso lutador irlandês Conor McGregor, antes de repetir a comparação mais de uma vez durante a conversa com seus convidados.

A reação de Noah refletiu o impacto global que o gol de Imam Ashour causou, considerado por muitos um dos mais bonitos do torneio até o momento, depois que o jogador da seleção egípcia disparou um chute forte de fora da área que acertou o fundo da rede do goleiro belga Thibaut Courtois.

Apesar de a partida ter terminado empatada em 1 a 1 após um gol contra marcado por Mohamed Hani, o gol de Imam Ashour continuou sendo o destaque do jogo, levando o jogador dos Faraós a ser eleito o melhor em campo e a receber amplos elogios dentro e fora do Egito.