Vídeo: O terceiro na história da Copa do Mundo... Um gol excepcional do craque do Catar

O astro catariano Boualem Khoukhi conquistou um lugar de destaque na história da Copa do Mundo, depois de salvar a seleção do Catar da derrota contra a Suíça na partida de estreia da Copa do Mundo de 2026, que teve início nos Estados Unidos, no México e no Canadá na última quinta-feira.

O Catar quase perdeu os pontos da partida depois que Breel Embolo abriu o placar – com um gol questionável – para a Suíça, em um pênalti aos 17 minutos, antes de Khoukhi empatar para a seleção catariana aos 94 minutos.

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O gol de Khoukhi tornou-se histórico em todos os aspectos, pois é apenas o segundo gol do Catar em toda a sua história de participações na Copa do Mundo, depois que Mohamed Muntari marcou o primeiro contra o Senegal na edição de 2022.

Além disso, esse gol garantiu o primeiro ponto da Catar na história da Copa do Mundo, depois que sua primeira participação em casa, há quatro anos, terminou com três derrotas contra Holanda, Senegal e Equador.

Já o dado mais marcante foi divulgado nas estatísticas do Mr. Shephard na plataforma X, onde ele afirmou que “o gol de Boualem Khoukhi pelo Catar aos 93:58 minutos é o terceiro gol tardio (após o fim do tempo regulamentar) marcado em uma partida da Copa do Mundo (excluindo a prorrogação) e que evita a derrota da seleção de seu país”.

Khouki foi precedido pelo “gol do português Silvestre Varela no empate em 2 a 2 com os Estados Unidos, marcado aos 94 minutos e 34 segundos na Copa do Mundo de 2014, e pelo mexicano Luis Hernández contra a Holanda (2 a 2) aos 94 minutos e 3 segundos na Copa do Mundo de 1998".

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