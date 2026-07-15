Vídeo: “O tempo da emoção acabou”... Vidal choca Messi!

Arturo Vidal continuou chamando a atenção com suas previsões para a Copa do Mundo de 2026, depois de acertar ao apostar na vitória da Espanha sobre a França (2 a 0) e na classificação para a final.

O meio-campista do Colo-Colo comemorou sua previsão acertada em sua conta no Instagram e aproveitou para dar sua opinião sobre a partida desta noite entre a Argentina e a Inglaterra.

O ex-jogador da Juventus e do Barcelona disse em um story: “Já disse a vocês quem vai ganhar a Copa do Mundo. E também disse que a Espanha passaria pela França. Quem mais entende de futebol sou eu”.

Seu apoio à Espanha não era novidade, já que ele a havia apontado como favorita ao título antes do início das quartas de final, dizendo: “A Espanha é minha principal favorita, então acredito que ela vai se classificar, mas a Bélgica será uma adversária difícil, pois melhorou muito na última partida”.

Sua previsão se confirmou depois que a Espanha venceu a Bélgica por 2 a 1 com um gol no final da partida, o que o levou a reiterar: “Continuo acreditando que a Espanha será campeã do mundo”.

Ele também previu a classificação da Inglaterra contra a Noruega, dizendo: “Acho que a Inglaterra vai se classificar; ela mostrou um nível diferente na última partida e, por isso, tornou-se uma das principais favoritas”.

Sobre o confronto entre Argentina e Suíça, ele disse: “É uma partida muito aberta. Ambas as seleções têm grandes chances de se classificar, mas a Argentina tem o Leo, e se ele estiver no seu melhor, a Argentina vai se classificar”.

Já sua previsão mais polêmica foi sobre a semifinal entre Argentina e Inglaterra, quando, apesar de sua forte relação com Lionel Messi, afirmou: “Entre Inglaterra e Argentina... Ah, Leo, desculpa! Mas acho que a Inglaterra vai se classificar, e a final será contra a Espanha”.

Vidal esclareceu que suas previsões se baseiam no desempenho das seleções no torneio, e não na emoção, dizendo: “O tempo da emoção acabou; a maneira como as seleções jogam é muito clara”.

Após a classificação da Espanha para a final, os olhares se voltam para o confronto entre Argentina e Inglaterra para saber se Vidal continuará sua série de previsões acertadas no torneio.