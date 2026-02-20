Traduzido por

VÍDEO: “O racismo está em toda parte” – Pep Guardiola pede que professores e médicos recebam salários mais altos, em um esforço para combater o racismo após os abusos sofridos por Vinicius Júnior

Pep Guardiola quer que professores e médicos recebam “muito bem” em esforços para educar as crianças e combater o racismo na sociedade. O técnico do Manchester City foi questionado sobre sua reação ao suposto abuso racista sofrido pelo astro do Real Madrid, Vinicius Júnior, durante o confronto de terça-feira pela Liga dos Campeões contra o Benfica.