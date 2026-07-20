Vídeo: O que Nadal fez depois da vitória da Espanha na Copa do Mundo?

O ícone do tênis Rafael Nadal publicou nas redes sociais, na noite de domingo, um vídeo de suas comemorações eufóricas após a vitória da Espanha sobre a Argentina na final da Copa do Mundo, por um gol a zero.

Essa vitória garantiu à seleção “La Roja” seu segundo título mundial, após a conquista na África do Sul em 2010.

Nadal, vencedor de 22 títulos dos quatro Grand Slams, não estava presente no MetLife Stadium, em Nova York/Nova Jersey, mas assistiu à partida de casa.

Em um vídeo publicado no X, Nadal, vestindo a camisa da seleção espanhola, ergueu os braços ao ar após a confirmação da vitória. Eles trocaram um abraço, antes de ecoar o grito: “Olé, olé, olé, olé. Vamos lá. Campeões do mundo pela segunda vez!”.

Nadal havia manifestado seu apoio à seleção espanhola nas redes sociais no dia anterior à final.

Ele escreveu: “O futebol sempre foi uma grande paixão para mim, desde criança. Sempre gostei de jogar, assistir aos jogos e torcer pela nossa seleção nacional”.

E acrescentou: “Ainda me lembro da sensação maravilhosa que tive quando estive na África do Sul para assistir à final da Copa do Mundo de 2010. Nunca vamos esquecer isso! Amanhã teremos outra oportunidade de curtir um desses jogos históricos contra a seleção da Argentina, um país pelo qual tenho todo o respeito e admiração. Boa sorte para a equipe”.

Por sua vez, o astro do tênis espanhol Carlos Alcaraz, que foi visto na partida comemorando depois de ter levado a Copa do Mundo para a quadra mais cedo, publicou um post no site X no qual escreveu: “Vamos lá, Espanha”.

Alcaraz ficou de fora tanto do Aberto da França quanto de Wimbledon neste verão devido a uma lesão no pulso, mas é possível que esteja em forma a tempo de disputar o Aberto dos Estados Unidos no mês que vem.