Vídeo: O momento mais importante da final da Copa do Mundo... O que Yamal disse a Messi?

As câmeras capturaram o momento de um abraço que se espalhou rapidamente pelo mundo inteiro entre o ícone argentino Lionel Messi e o jovem astro espanhol Lamine Yamal, durante a final da Copa do Mundo de 2026, vencida pela La Roja por 1 a 0, no domingo.

Horas depois de conquistar o título com a Espanha, Lamine Yamal revelou as palavras que trocou com Lionel Messi em um dos momentos mais simbólicos da final.

Após o apito final, Lamine Yamal afastou-se por um breve momento das comemorações da Espanha e dirigiu-se diretamente em busca de Lionel Messi, que permaneceu em campo tentando assimilar a derrota. Os dois jogadores apertaram as mãos e trocaram um abraço comovente que rapidamente se espalhou pelas redes sociais.

O jovem atacante espanhol explicou que se dirigiu ao capitão da seleção argentina para demonstrar seu respeito e apoio durante um dos momentos mais dolorosos da carreira dele.

Yamal revelou, ao relembrar a breve conversa com o jogador que ele descreveu repetidamente como seu ídolo e modelo: “Eu só disse a ele: ‘Sinto muito’”, segundo o que foi publicado pelo site da rede BeIN Sports.

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O atacante espanhol disse ainda que Messi o parabenizou pela conquista do título e por seu desempenho ao longo do torneio, o que transformou a breve conversa em uma demonstração de respeito entre jogadores em fases totalmente diferentes de suas carreiras profissionais.

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