Vídeo... O gol histórico de Boualem confirma o domínio da Ásia sobre a Europa

Boualem Khoukhi salvou a seleção do Catar da derrota contra a Suíça ao marcar o gol do empate (1 a 1) aos 5 minutos do segundo tempo, neste sábado à noite, garantindo à “Al-Anabi” o primeiro ponto de sua história na Copa do Mundo.

A seleção do Catar havia perdido suas três partidas em sua primeira participação na Copa do Mundo em casa, em 2022, contra o Equador (2 a 0), o Senegal (3 a 1) e a Holanda (2 a 0).

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E a vitória do Catar trouxe um novo significado para a mudança que vem ocorrendo nos confrontos entre seleções da Ásia e da Europa nas duas últimas edições da Copa do Mundo.

As seleções da União Europeia conquistaram apenas 4 vitórias, nos últimos 12 jogos contra seleções asiáticas na Copa do Mundo desde a edição de 2022, contra dois empates e seis derrotas, um claro recuo em comparação com as duas edições anteriores, quando as seleções europeias conquistaram 10 vitórias em 15 confrontos, contra quatro empates e apenas uma derrota.

A Suíça e o Catar disputam o Grupo B da Copa do Mundo, que também inclui a Bósnia e Herzegovina e o Canadá, co-anfitrião do torneio.

O Canadá empatou com a Bósnia-Herzegovina na primeira partida do grupo (1 a 1), em que a seleção europeia abriu o placar, antes que os anfitriões conseguissem o empate.



