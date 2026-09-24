Saleh Abu Al-Shamat, jogador da seleção da Arábia Saudita, gerou pontos de interrogação após sua substituição durante o confronto contra o Kuwait na estreia da campanha da Arábia Saudita na Copa do Golfo 27, depois de demonstrar sinais de espanto, raiva e tristeza ao deixar o gramado, em uma cena que trouxe de volta à memória o clima tenso que antecedeu o torneio.

Georgios Donis decidiu substituir Abu Al-Shamat aos 63 minutos, e o jogador deixou o campo em meio a sinais claros de insatisfação com a decisão da troca, antes de aparecer irritado no banco de reservas e receber o consolo de seu companheiro Hassan Tambakti.

A cena não passou despercebida, especialmente porque Abu Al-Shamat foi um dos nomes que despertaram o interesse da comissão técnica no último período, além de já ter ficado de fora da lista da seleção da Arábia Saudita na última Copa do Mundo, o que faz com que qualquer atitude emocional dele seja alvo de acompanhamento, sobretudo diante da importância que a seleção dá à disciplina dentro do grupo.

O cenário de Musaab Al-Juwayr vai se repetir?

A sensibilidade da situação de Abu Al-Shamat aumenta diante da política disciplinar rígida imposta por Fahd Al-Mufarrej, gerente da seleção da Arábia Saudita, depois de a disciplina ter sido um dos temas mais destacados dentro da concentração da Arábia Saudita antes do início da Copa do Golfo 27.

Musaab Al-Juwayr havia sido excluído da lista da seleção participante do torneio em razão de uma infração disciplinar, em uma decisão que confirmou que a comissão administrativa não lida com leniência diante de qualquer transgressão dentro da concentração, o que abre caminho para o questionamento sobre como será tratada a atitude de Abu Al-Shamat caso a saída do jogador seja considerada fora dos parâmetros da disciplina.

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Mas, até agora, não há nada que confirme que Abu Al-Shamat sofrerá uma punição ou será excluído da próxima partida, assim como os sinais de raiva que ele demonstrou após a substituição não significam necessariamente a existência de uma infração disciplinar, podendo ser apenas uma reação natural à decisão de sua substituição e ao seu desejo de continuar jogando.

E a pergunta permanece em aberto: o assunto termina em um momento de raiva dentro de campo, ou a comissão administrativa da seleção da Arábia Saudita vai tratar a atitude de Abu Al-Shamat como um novo caso disciplinar? A resposta pode aparecer com a lista da próxima partida, e se o jogador continuará atuando pela Arábia Saudita normalmente ou se verá diante de uma nova decisão da comissão técnica e administrativa.

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