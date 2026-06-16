Vídeo: O amigo secreto da França salva os Gauleses diante do Senegal

A trave provou mais uma vez ser a amiga invisível que salva a seleção francesa, o que ficou comprovado na partida dos companheiros de Kylian Mbappé na noite de terça-feira contra o Senegal.

A seleção francesa venceu os Leões da Teranga por 3 a 1, na primeira rodada do Grupo 9, que também conta com o Iraque e a Noruega.

A partida teve um lance emocionante aos 25 minutos, quando o atacante senegalês Nicolas Jackson quase mudou completamente o rumo do jogo, mas seu chute acertou a trave direita do gol do goleiro Manian, mantendo o placar do primeiro tempo em 0 a 0, antes de a França se impor no segundo tempo por 3 a 1.

De acordo com a Opta: “A trave e a barra salvaram a seleção da França cinco vezes desde o início da Copa do Mundo de 2022 e seis vezes desde 2018, o maior número em ambos os casos”.

E acrescentou: “Por outro lado, esta é apenas a segunda vez que uma bola da seleção do Senegal bate na trave ou na barra em uma Copa do Mundo”, e, curiosamente, isso já havia acontecido contra... a França, em 2002”.

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