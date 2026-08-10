Vídeo: "Nunca vi nada parecido antes", Haaland se transforma em ponto turístico!

Erling Haaland, atacante do Manchester City, ficou perplexo depois de se tornar uma atração turística durante as suas férias após a Copa do Mundo.

O atacante do Manchester City, de 26 anos, está aproveitando o descanso após uma Copa do Mundo inesquecível, na qual Haaland marcou sete gols antes de a brilhante campanha da Noruega ser encerrada pela Inglaterra nas quartas de final.

O atacante viajou para a Sicília para curtir o sol antes do início da nova temporada da Premier League.

Mas, segundo o jornal "The Sun", parece que Haaland se transformou num ponto turístico depois que um navio cheio de pessoas eufóricas ancorou ao lado do seu iate de luxo para vê-lo pessoalmente.

Os torcedores também se apressaram para tirar fotos de Haaland, cujo número de seguidores no Instagram aumentou significativamente durante a Copa do Mundo, antes de partirem.

As imagens do episódio se espalharam amplamente desde que foram publicadas no YouTube e nas redes sociais.

No vídeo, o jogador disse: "Eles estão a bordo de barcos turísticos. Vão dirigir seus carros até o lugar onde Haaland está hospedado. Venham e vejam o lugar onde Erling Haaland está hospedado. Nunca vi nada parecido antes".

Mas o período de afastamento do atacante dos gramados está chegando ao fim, já que ele deve retornar ao City antes do confronto pela Supercopa da Inglaterra contra o Arsenal, no domingo.

Será a primeira vez que Haaland estará disponível desde que Enzo Maresca substituiu Pep Guardiola no banco de reservas do Etihad Stadium.



