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Argentina v Austria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Vídeo: Noite histórica para Messi... A Argentina garante vaga nas oitavas de final ao derrotar a Áustria

Argentina x Áustria
Argentina
Áustria
Copa do Mundo
L. Messi
Argentina
Áustria
EUA

Al-Barghout continua brilhando na edição de 2026

A seleção argentina garantiu sua vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 após vencer a Áustria por 2 a 0 na partida disputada nesta segunda-feira, válida pela segunda rodada do Grupo 10 da Copa do Mundo.

Os dois gols da Argentina foram marcados pelo grande astro Lionel Messi, aos 38 e 90+5 minutos.

A seleção argentina elevou sua pontuação para 6 pontos na liderança, com 3 pontos de vantagem sobre a Áustria, enquanto Jordânia e Argélia ocupam o terceiro e o quarto lugares, sem pontos, antes de seu confronto amanhã.

Foi uma noite histórica no sentido literal da palavra para Lionel Messi, que se tornou o maior artilheiro da história das finais da Copa do Mundo, com 18 gols, após quebrar o empate com o alemão Miroslav Klose (16 gols).

No entanto, apesar disso, Messi registrou um recorde negativo histórico ao perder um pênalti — o terceiro em suas participações na Copa do Mundo —, tornando-se o jogador que mais perdeu pênaltis na história do torneio.

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A partida contou com tentativas de ambos os times de marcar gols ao longo dos dois tempos, embora a Argentina tenha sido mais perigosa, graças ao excelente desempenho de Messi, que representava grande risco sempre que recebia a bola.




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