A seleção argentina garantiu sua vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 após vencer a Áustria por 2 a 0 na partida disputada nesta segunda-feira, válida pela segunda rodada do Grupo 10 da Copa do Mundo.

Os dois gols da Argentina foram marcados pelo grande astro Lionel Messi, aos 38 e 90+5 minutos.

A seleção argentina elevou sua pontuação para 6 pontos na liderança, com 3 pontos de vantagem sobre a Áustria, enquanto Jordânia e Argélia ocupam o terceiro e o quarto lugares, sem pontos, antes de seu confronto amanhã.

Foi uma noite histórica no sentido literal da palavra para Lionel Messi, que se tornou o maior artilheiro da história das finais da Copa do Mundo, com 18 gols, após quebrar o empate com o alemão Miroslav Klose (16 gols).

No entanto, apesar disso, Messi registrou um recorde negativo histórico ao perder um pênalti — o terceiro em suas participações na Copa do Mundo —, tornando-se o jogador que mais perdeu pênaltis na história do torneio.

A partida contou com tentativas de ambos os times de marcar gols ao longo dos dois tempos, embora a Argentina tenha sido mais perigosa, graças ao excelente desempenho de Messi, que representava grande risco sempre que recebia a bola.











