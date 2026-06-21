Vídeo: No estilo de Messi... Lamine Yamal zomba da torcida saudita

Lamine Yamal, estrela da seleção espanhola, zombou da torcida saudita após a partida que opôs as duas seleções na Copa do Mundo de 2026, nos Estados Unidos, Canadá e México.

A seleção saudita perdeu para a espanhola por 0 a 4, durante a partida disputada neste domingo, no Estádio Mercedes-Benz, na cidade de Atlanta, nos Estados Unidos, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

Após a partida, Yamal publicou um vídeo, em sua conta pessoal no Instagram, mostrando alguns torcedores sauditas gritando: “Onde está Yamal?”.

Na mesma postagem, o jogador espanhol publicou algumas fotos suas da partida, comentando: “Estou aqui”, em referência à resposta a esses gritos, por meio do gol que marcou no início da partida, o que levou a “La Roja” a conquistar essa vitória esmagadora.

Yamal acrescentou, comentando as fotos — em uma delas ele aparece se ajoelhando após marcar o gol: “Vamos lá, Espanha! Obrigado a todos pelo apoio. Sempre com Deus”.

A torcida saudita havia entoado gritos semelhantes para zombar do lendário argentino Lionel Messi, após a vitória da “Selecção Verde” sobre a Argentina por 2 a 1, na Copa do Mundo de 2022 no Catar, quando cantou: “Messi, cadê você... quebramos o olho dele”.

Vale lembrar que o gol de Yamal foi o primeiro dele na história da Copa do Mundo, marcado em sua primeira partida como titular no torneio, tornando-o o segundo jogador espanhol mais jovem a marcar um gol na história da competição.