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VÍDEO: No Era Penal - um filme da MUNDIAL

CULTURE
MUNDIAL
México
Copa do Mundo
R. Jimenez
M. Herrera

A MUNDIAL lança “No Era Penal”, um filme que celebra a magia e a paixão da torcida mexicana pelo futebol. Tomando como ponto de partida a famosa frase “No Era Penal” (Não foi pênalti), da Copa do Mundo de 2014, o filme mergulha fundo no amor do México pelo futebol, pela Copa do Mundo e em sua missão desafiadora de chegar ao “La Quinto Partido”, a quinta partida da Copa do Mundo. Com Raúl Jiménez, Miguel Herrera, Rey Mysterio e outros, é uma aventura alucinante!

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