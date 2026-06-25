Vídeo: No dia do seu aniversário... Quantas Bolas de Ouro Messi espera ganhar?

A conta oficial da Bola de Ouro comemorou o aniversário de 39 anos do argentino Lionel Messi, que foi ontem, quarta-feira.

Os jogadores da Argentina e a comissão técnica comemoraram o aniversário de Messi ontem, e ele recebeu presentes de todos, além das empresas patrocinadoras e ligadas à Federação Argentina de Futebol, entre outras.

A conta da Bola de Ouro no “X” publicou um vídeo antigo de Messi, mais precisamente de 2009, quando ele recebeu o prêmio pela primeira vez.

Foi feita uma pergunta a Messi: quantas Bolas de Ouro ele vai ganhar?

Messi respondeu: “É difícil dizer... Se eu conseguir ganhar mais de um, será melhor”.

E continuou: “O recorde é de três (de Platini)... Espero ganhar mais de um e aproveitar isso... Espero receber mais de um”.

Vale lembrar que Messi detém o recorde de maior número de Bolas de Ouro, com um total de oito conquistas.







