Vídeo: Neymar surpreende Olise com presente inesquecível

O francês Michael Olise, estrela do Bayern de Munique, viveu uma noite excepcional sob todos os aspectos, depois de conduzir sua equipe a uma vitória arrasadora sobre o Union Berlin pelo placar de 7 a 0, na quarta rodada do Campeonato Alemão.

E Olise não se limitou a brilhar dentro de campo, pois recebeu, após a partida, uma surpresa especial do craque brasileiro Neymar, que consistiu em uma camisa autografada pelo ex-astro do Paris Saint-Germain e do Barcelona.

Olise fez uma apresentação impressionante diante do Union Berlin, marcando três gols (hat-trick) e ainda dando uma assistência para seu companheiro inglês Harry Kane, dando continuidade ao seu forte início de temporada com o Bayern de Munique.

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O jogador francês elevou seu saldo para 8 gols e 3 assistências em 7 partidas disputadas com a equipe bávara em todas as competições, confirmando sua condição de um dos principais elementos do Bayern no período atual.

O presente de Neymar a Olise chegou por meio da jornalista Isabella Pagliari, que já havia organizado uma troca semelhante de camisas entre Neymar e o francês Désiré Doué, segundo informou o site "Foot Mercato" francês.

Olise se surpreendeu com a camisa autografada por Neymar, em um momento que pareceu especial para ele, antes de decidir retribuir o presente enviando uma camisa própria com seu autógrafo ao craque brasileiro.

Olise demonstrou clara alegria ao ver a camisa do Santos, em uma cena que reflete sua admiração por Neymar, que sempre foi um dos maiores nomes do futebol mundial.

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