Vídeo: “Não vai passar das quartas de final”... Lenda do Liverpool critica duramente a seleção do Marrocos

O escocês Steve Nicol, lenda do Liverpool, criticou a seleção marroquina que disputará a Copa do Mundo de 2026, afirmando que a equipe não chegará às semifinais.

A seleção marroquina se classificou para as oitavas de final como vice-campeã do seu grupo, ficando atrás do Brasil, líder, apenas no saldo de gols, após vencer a Escócia e o Haiti e empatar com a seleção da Samba.

A seleção marroquina apresentou um desempenho excepcional, que rendeu elogios internacionais contra o Brasil, partida em que o Marrocos esteve muito perto da vitória.

No entanto, o curioso é que, apesar disso, Steve Nicol não ficou impressionado com o desempenho do Marrocos, chegando a afirmar que a equipe não repetirá o feito alcançado na edição de 2022, quando chegou às semifinais.

Durante sua participação na rede “ESPN” para analisar as partidas do Brasil contra a Escócia e do Marrocos contra o Haiti, nesta quinta-feira, Steve disse: “Não houve absolutamente nenhuma consistência nessa equipe (Marrocos) ao longo das três partidas”.

E continuou: “São apenas lampejos... lampejos de um jogo excelente, lampejos de um jogo muito ruim, lampejos em que parecem desinteressados. Especialmente contra a Escócia, pareciam acreditar que a partida já havia acabado antes mesmo de terminar”.

E continuou: “Eles não nos mostraram nada que sugira que vão realmente disputar o título, e se eu fosse um torcedor marroquino, depois da primeira partida (contra o Brasil), teria acreditado que tínhamos uma chance de chegar longe novamente na Copa do Mundo. Mas, desde então, sinto que estão em declínio”.

E o lenda do Liverpool completou: “Sei que venceram a Escócia por 1 a 0, mas não foram impressionantes. Hoje só jogaram bem quando os jogadores do Haiti ficaram cansados”.

Ele observou: “É muito difícil dizer se eles chegarão às semifinais novamente; sinceramente, acho que vão ser eliminados mais uma vez. Talvez eu os veja chegar às quartas de final, dependendo do segundo lugar no grupo... Vai ser difícil”.

E Steve concluiu: “Consigo imaginá-los chegando às oitavas de final, talvez, ou às quartas de final, mas não os vejo indo além disso”.











