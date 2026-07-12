Vídeo: “Não me subestime”... Messi explode com o árbitro da partida contra a Suíça

A Argentina e a Suíça disputaram uma partida emocionante nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026, na qual os “dançarinos do tango” se classificaram por 3 a 1 para as semifinais. Mas, além do confronto tático, um momento que se espalhou como fogo nas redes sociais roubou a cena.

Durante o primeiro tempo, Lionel Messi confrontou o árbitro português João Pedro Pinheiro após contestar a forma como este o tratou.

Poucos instantes antes de uma cobrança de falta da Suíça, Messi fazia parte da barreira defensiva da Argentina quando Pinhão lhe pediu para recuar até a distância exigida. No entanto, pareceu que o tom de voz e os gestos do árbitro irritaram o ícone do tango.

Como capitão da seleção argentina, Messi manteve sua posição e exigiu que o árbitro demonstrasse respeito, deixando claro que não concordava com o tom de voz dele.

Mas a tensão não parou por aí. Após a cobrança da falta, as câmeras de TV captaram outras discussões entre os jogadores. Messi se aproximou do árbitro novamente e, pela leitura labial, sua mensagem ficou clara, segundo o jornal Marca: “Por favor, não me desrespeite e fale comigo de maneira decente, assim como eu falo com você com todo o respeito”.

O “Marca” continuou: “Apesar da veemência de suas palavras, o capitão da Argentina permaneceu calmo, manteve as mãos atrás das costas e conservou a serenidade durante toda a conversa. O confronto não resultou em nenhuma medida disciplinar, mas logo se tornou um dos momentos mais comentados de uma partida de alta tensão, em que a classificação para as semifinais da Copa do Mundo estava em jogo”.

Por sua vez, o jornal suíço Blick, na manchete de sua matéria sobre o incidente, afirmou: “Discussão acalorada: Messi coloca o árbitro no seu lugar”.

A seleção argentina jogará na noite da próxima quarta-feira contra a Inglaterra na semifinal, enquanto a França enfrentará a Espanha na outra semifinal.

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