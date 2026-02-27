Traduzido por

VÍDEO: “Não estou aqui para dar conselhos a Mikel Arteta” – Pep Guardiola, visivelmente irritado, responde com aspereza a repórter sobre a pergunta relativa ao título da Premier League do Arsenal

Pep Guardiola, perplexo, rejeitou uma pergunta de um repórter relacionada com Mikel Arteta, que busca seu primeiro título da Premier League como técnico, insistindo que não havia comparecido à coletiva de imprensa pré-jogo para dar conselhos ao técnico do Arsenal. O Manchester City enfrenta o Leeds na noite de sábado, buscando reduzir a diferença na liderança da tabela para dois pontos, com o Arsenal só entrando em campo no domingo, quando recebe o Chelsea.