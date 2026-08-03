Leandro Paredes, jogador do Boca Juniors, se envolveu em um novo problema durante a partida de sua equipe contra o Newell's Old Boys, pelo Campeonato Argentino.

Paredes foi alvo de amplas críticas após a final da Copa do Mundo, que perdeu com a Argentina para a Espanha, coroando a La Roja com o seu segundo título.

O meio-campista argentino Leandro Paredes agrediu os jogadores da seleção espanhola Eric García e Gavi logo após o apito final, em um comportamento antidesportivo que provocou grande indignação.

No centro do gramado do estádio MetLife Stadium, Paredes não aceitou a derrota de seu país para a Espanha por um gol a zero na prorrogação; ele explodiu de raiva após o fim da partida e agrediu com golpes os jogadores espanhóis em uma cena vergonhosa.

Na madrugada de hoje, o Boca Juniors enfrentou o Newell's Old Boys em uma partida que terminou empatada em 2 a 2, mas Paredes não deixou de provocar uma nova onda de indignação contra si.

Em um dos ataques do adversário, o jogador do Newell's, Facundo Guch, caiu ao chão após uma dividida de bola com um dos jogadores do Boca Juniors, e quando tentou se levantar, Paredes surpreendeu a todos ao chutar a bola com força em seu corpo, derrubando-o novamente ao chão, em uma atitude antiética do jogador da seleção argentina.

Uma grande confusão eclodiu dentro do campo por causa dessa atitude, e Paredes recebeu um cartão amarelo, mas foi alvo de duras críticas por seu comportamento violento.







