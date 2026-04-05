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Inter Miami CF v Austin FCGetty Images Sport

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Vídeo: Na presença de Ronaldo... Messi deixa sua marca com um cabeceio em um evento tão esperado

Inter Miami CF x Austin FC
Inter Miami CF
Austin FC
Major League Soccer
L. Messi
EUA
Argentina

O craque argentino marca um gol histórico, mas o Inter de Miami empata

O argentino Lionel Messi, capitão do Inter de Miami, deixou sua marca como artilheiro em um momento histórico para o time, ao marcar contra o Austin FC na Major League Soccer, na madrugada deste domingo.

Messi marcou o primeiro gol do Inter de Miami na estreia da equipe no novo “NU Stadium”, que conta com uma arquibancada batizada em homenagem ao astro argentino. No entanto, o Austin FC estragou a festa e saiu com um valioso empate em 2 a 2.

Messi precisou de apenas 10 minutos para marcar o gol do Inter de Miami com uma cabeçada, mas esse não foi o primeiro gol no estádio, já que o zagueiro do Austin, Guilherme Piro, abriu o placar aos seis minutos.

O Austin marcou o segundo gol no início do segundo tempo, após Messi perder a bola na entrada da área, que rapidamente chegou a Jaden Nelson, que mandou para o fundo da rede.

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Messi tentou compensar o erro com o aumento da pressão do Miami, mas esbarrou na excelência do goleiro Brad Stover, que defendeu suas tentativas.

No final, foi o craque Luis Suárez quem salvou o Inter de Miami da derrota, ao marcar o gol de empate a 9 minutos do fim do tempo regulamentar, após um escanteio, poucos minutos depois de entrar como substituto.

Messi quase deu a vitória ao seu time nos momentos finais, mas seu chute de falta acertou a trave, privando a torcida de um final perfeito no estádio com capacidade para cerca de 26.700 espectadores, cuja inauguração era aguardada há muito tempo.

Com esse resultado, o Inter de Miami ampliou sua invencibilidade para cinco partidas consecutivas na Liga Americana, enquanto o Austin continuou sua sequência negativa de resultados, somando quatro jogos seguidos sem vitória.

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Um estádio impressionante

Após a partida, Mascherano declarou, em entrevista divulgada pela ESPN americana: “É um estádio incrível, de nível internacional. A torcida foi fantástica, e o estádio estava lotado”.

Este é o primeiro jogo do Inter de Miami em casa desde que conquistou o título da Liga Americana na temporada passada, e o primeiro na cidade de Miami após mais de seis anos jogando em Fort Lauderdale.

Já o proprietário do clube, David Beckham, esperava por esse momento desde 2013, quando escolheu Miami para ser a sede de seu time no acordo que o trouxe para a MLS. O projeto foi anunciado oficialmente em 2014.

Antes do início da partida, a maioria dos assentos estava ocupada, e Beckham saiu com os proprietários do clube para saudar a torcida, em um clima festivo especial, que incluiu apresentações musicais do artista Marc Anthony.

Também esteve presente nas arquibancadas o lendário brasileiro Ronaldo, ex-companheiro de Beckham no Real Madrid.

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