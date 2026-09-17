O brasileiro Marcelo, ex-astro do Real Madrid, usou a história para tirar sarro de maneira indireta do Barcelona.

Marcelo apareceu no evento de lançamento de um jogo em Nova York, ao lado de ex-jogadores como Luís Figo e Javier Mascherano.

O jornal "Mundo Deportivo" afirmou que, enquanto todos riam e brincavam durante os diferentes eventos, como de costume, o jogador brasileiro fez um comentário que dificilmente vai agradar aos torcedores do Barcelona.

Marcelo foi questionado: "Você sabe quantos títulos da Liga dos Campeões da Europa você conquistou?". O ex-astro do Real Madrid respondeu rindo: "O mesmo número de títulos do Barcelona".

Marcelo respondeu com o bom humor de sempre, na presença de Figo, que vestiu a camisa do Barcelona antes de se transferir para o Real Madrid.

O vídeo se espalhou amplamente no "X", em meio a uma grande repercussão em torno da declaração, entre a raiva dos apaixonados pelo Barcelona e o forte apoio ao ex-jogador de alguns torcedores do Real Madrid, que consideraram sua fala uma clara mensagem de deboche ao Barça, que não vence a Liga dos Campeões há 11 anos.

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