Vídeo: Muitas risadas... Mbappé vira modelo a poucos dias do confronto contra o Senegal

Kylian Mbappé, estrela da seleção francesa, roubou a cena poucos dias antes do início da campanha dos Bleus na Copa do Mundo de 2026 contra o Senegal, mas desta vez longe de seus gols e habilidades dentro de campo.

O astro francês apareceu em um quadro de entretenimento excepcional em um dos episódios do famoso programa “Carpool Karaoke”, apresentado pelo jornalista e comediante britânico James Corden pela rede “Fox Sports”, onde passou por uma experiência incomum que consistiu em um desfile de moda improvisado repleto de momentos engraçados.

Durante o episódio, Mbappé apareceu vestindo uma série de roupas e acessórios chamativos, entre eles um casaco rosa, um chapéu de inverno enorme e óculos de sol com design futurista, em uma cena totalmente distante da imagem habitual do astro francês dentro dos campos.

Embora Mbappé não seja conhecido por ser um dos jogadores da seleção francesa mais interessados no mundo da moda em comparação com alguns de seus colegas, ele interagiu com a ideia com bom humor e participou do desfile com espontaneidade, o que gerou grande repercussão entre o público nas redes sociais.

O episódio contou com várias cenas cômicas, sendo a mais marcante a aparição de Mbappé ao lado de James Corden, imitando o som de uma flauta em meio a uma onda de risadas, em referência a outra parte da entrevista em que o capitão da seleção francesa falou sobre sua experiência anterior ao aprender a tocar esse instrumento musical.

Mbappé também brincou com o público ao sugerir a possibilidade de transformar esse gesto em uma comemoração pessoal caso marcasse gols durante a Copa do Mundo, o que adicionou ainda mais humor à sua participação no programa.

O astro de 27 anos se prepara para disputar sua terceira Copa do Mundo com a camisa da seleção francesa, com grandes ambições de liderar os “Galo” na busca pelo título mundial na edição que será sediada pelos Estados Unidos, Canadá e México.