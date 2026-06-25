Vídeo: México conquista a pontuação máxima e elimina a República Tcheca da Copa do Mundo

A seleção do México conquistou a pontuação máxima na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, após vencer a República Tcheca por 3 a 0 nesta manhã de quinta-feira, no Grupo 1.

A seleção mexicana elevou sua pontuação para 9 pontos, assumindo a liderança do Grupo 1, enquanto a República Tcheca foi eliminada precocemente do torneio, tendo somado apenas um ponto.

Os três gols do México foram marcados por Mateo Chávez (55'), Julián Quiñones (61') e Álvaro Vidalgo Fernández (90'+4).

A seleção do México já havia garantido sua classificação para a próxima fase da Copa do Mundo na rodada anterior, mas conquistou a vitória para assumir a liderança do Grupo 1 da Copa do Mundo com pontuação máxima, sendo a única equipe a alcançar essa marca até o momento.







