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Czechia v Mexico: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Vídeo: México conquista a pontuação máxima e elimina a República Tcheca da Copa do Mundo

Tchéquia x México
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A única equipe que somou 9 pontos até agora

A seleção do México conquistou a pontuação máxima na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, após vencer a República Tcheca por 3 a 0 nesta manhã de quinta-feira, no Grupo 1.

A seleção mexicana elevou sua pontuação para 9 pontos, assumindo a liderança do Grupo 1, enquanto a República Tcheca foi eliminada precocemente do torneio, tendo somado apenas um ponto.

Os três gols do México foram marcados por Mateo Chávez (55'), Julián Quiñones (61') e Álvaro Vidalgo Fernández (90'+4).

A seleção do México já havia garantido sua classificação para a próxima fase da Copa do Mundo na rodada anterior, mas conquistou a vitória para assumir a liderança do Grupo 1 da Copa do Mundo com pontuação máxima, sendo a única equipe a alcançar essa marca até o momento.


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