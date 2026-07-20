Vídeo: México 1 x 0 Argentina... Uma provocação que termina de forma inesperada

As arquibancadas do MetLife Stadium, em Nova Jersey, não estavam repletas apenas de torcedores espanhóis e argentinos, mas também contavam, por exemplo, com torcedores mexicanos que vieram assistir à final da Copa do Mundo. Um deles apareceu em um dos vídeos mais compartilhados da partida final.

Um torcedor argentino estava zombando do torcedor mexicano por ele ter vindo torcer pela Espanha na final vestindo a camisa verde do seu país.

Já o mexicano, em vez de entrar em uma discussão e trocar insultos, respondeu de maneira brilhante: com senso de humor, segundo o jornal Marca.

À medida que a discussão se acirrava, o torcedor mexicano decidiu pôr um fim às provocações do argentino e sacou um cartão vermelho, brincando para “expulsá-lo” do estádio.

Poucos instantes depois, ele começou a dançar, mantendo o sorriso, e tirou a camisa da seleção mexicana para revelar a camisa da seleção espanhola.

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A Espanha venceu a Argentina por 1 a 0, com um gol marcado por Ferran García aos 106 minutos, após a “La Roja” apresentar um desempenho sólido, em contraste com a fraqueza notável dos dançarinos do tango, que não ameaçaram o gol de Unai Simón nem mesmo com um único chute durante os 90 minutos.

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