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Ahmed Mansy

Traduzido por

Vídeo: Messi deixa um jornalista em apuros... e irrita Ronaldo

C. Ronaldo
L. Messi
Portugal x Uzbequistão
Portugal
Uzbequistão
Copa do Mundo
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Argentina
Uzbequistão
EUA

O astro português mostrou seu outro lado

Lionel Messi, capitão da seleção argentina, provocou a ira de Cristiano Ronaldo, capitão da seleção portuguesa, após a partida contra o Uzbequistão na Copa do Mundo de 2026.

Ronaldo levou a seleção de Portugal à vitória por 5 a 0 sobre o Uzbequistão, na partida disputada nesta terça-feira, no estádio de Houston, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

Após o término da partida, Ronaldo compareceu à área de imprensa para dar algumas declarações, mas ficou irritado quando um jornalista lhe perguntou sobre Messi.

De acordo com um vídeo divulgado pela rede “TNT Sports”, o jornalista começou a fazer a pergunta, mas, assim que mencionou o nome de Messi, Ronaldo o ignorou e pediu a outro jornalista que dirigisse a pergunta a ele.

O jornalista tentou concluir a pergunta, mas o astro português não lhe deu atenção, demonstrando sua irritação com a pergunta sobre seu rival de sempre.

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Messi vem apresentando um desempenho excepcional na Copa do Mundo, liderando a artilharia com 5 gols, marcados em duas partidas, um gol à frente do francês Kylian Mbappé e do norueguês Erling Haaland.

Vale lembrar que Ronaldo marcou dois gols contra o Uzbequistão, deixando sua primeira marca no torneio, depois de não ter conseguido marcar no empate de 1 a 1 com a República Democrática do Congo, na primeira rodada da fase de grupos.

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