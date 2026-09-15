O francês Kylian Mbappé marcou mais um gol para sua equipe, o Real Madrid, diante do anfitrião Elche, na partida que reuniu os dois times na noite desta terça-feira, pela sexta rodada do Campeonato Espanhol, dando continuidade à notável presença artilheira do atacante do clube merengue na atual temporada.

O gol de Mbappé saiu aos 33 minutos, depois que ele recebeu um belo passe de Yan Diomande, e o atacante francês finalizou de primeira, direto para as redes, decretando a vantagem do Real Madrid por dois a zero, antes que a alegria da torcida merengue se transformasse em preocupação após o jogador cair ao gramado, na sequência de um choque com Matías Dituro, goleiro do Elche.

Mbappé permaneceu caído no gramado por vários minutos, em meio a um clima de apreensão entre os jogadores do Real Madrid e a torcida, com receio de que tivesse sofrido uma lesão, antes de deixar o campo temporariamente para receber atendimento. Ao mesmo tempo, a dupla Endrick e Carlos Espí começou a se aquecer na linha lateral, prevendo a impossibilidade de o atacante francês seguir na partida.

Mas Mbappé logo retornou ao gramado após receber atendimento, tranquilizando a torcida do Real Madrid e dando prosseguimento à sua participação normalmente, antes de comprovar seu desejo de continuar brilhando diante do Elche ao marcar mais um gol poucos minutos depois de seu retorno, embora o árbitro o tenha anulado por impedimento.

Com esse gol, Mbappé assume a liderança da artilharia de La Liga na atual temporada, com 7 gols, apenas um a mais do que a dupla do Barcelona, Raphinha e Lamine Yamal.

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