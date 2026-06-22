Vídeo: Mbappé destronou o “Fenômeno” e continua na perseguição a Messi

Kylian Mbappé, capitão da seleção francesa, continuou a fazer história na Copa do Mundo de 2026, após marcar um gol contra o Iraque na partida que enfrentou as duas seleções na segunda rodada da fase de grupos.

Mbappé abriu o placar para a França aos 14 minutos, após um chute forte com o pé esquerdo que entrou no gol, dando aos “Galo” uma vantagem precoce na partida.

O astro da seleção francesa elevou sua contagem para 3 gols na atual edição da Copa do Mundo, continuando a perseguir o argentino Lionel Messi, líder da artilharia com 4 gols.

A conquista de Mbappé não se limitou à disputa pela artilharia desta edição; ele também continuou sua ascensão na lista dos maiores artilheiros da história da Copa do Mundo, ao marcar seu 15º gol na competição, empatando com o lendário brasileiro Ronaldo Nazário na terceira posição.

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Além disso, o astro francês ultrapassou o lendário alemão Gerd Müller, autor de 14 gols, e está a apenas um gol de igualar o recorde do vice-campeão histórico da competição, Miroslav Klose, que possui 16 gols.

Por outro lado, Mbappé está a apenas três gols do artilheiro histórico Messi, que marcou 18 gols em Copas do Mundo, confirmando que o astro da França é um dos principais candidatos a quebrar mais recordes nos próximos anos.







