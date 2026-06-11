Vídeo... Mbappé: a seleção de Deschamps para a Itália é "uma vergonha"

Kylian Mbappé, astro da seleção francesa, afirmou que a melhor maneira de prestar homenagem ao técnico Didier Deschamps, antes de sua saída dos Bleus, é vencer.

Mbappé acrescentou, em declarações ao canal M6 Info: “Deschamps adora vencer, e por isso vamos nos esforçar para que ele tenha o melhor final possível em suas últimas participações na Copa do Mundo”.

E continuou, brincando: “Esperamos que esta seja sua última Copa do Mundo, porque espero que ele não volte a treinar outro time ou seleção”.

Ele comentou, rindo: “Vi que dizem que ele pode ir treinar a seleção da Itália ou algo assim, isso seria horrível”.

A apresentadora interveio dizendo: “Eu, por outro lado, li que ele vai treinar a Argentina”, ao que Mbappé respondeu: “Não, não... isso é bobagem”.

Mbappé concluiu: “Estamos bem aqui, não tentem distorcer as coisas e nos confundir, não é o momento certo”.

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