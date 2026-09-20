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Fulham v Manchester United - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Traduzido por

Vídeo: Manchester United segue sem vencer e volta com empate agônico do reduto do Fulham

Fulham x Manchester United
Fulham
Manchester United
Premier League
England

Resultados fracos do Manchester United

O Manchester United escapou de uma derrota que estava próxima, depois de arrancar um empate agônico diante do anfitrião Fulham, na partida que reuniu as duas equipes neste domingo, pela quinta rodada da Premier League.

O Fulham saiu na frente com um gol contra de Lisandro Martínez, jogador do United, aos 63 minutos.



Os minutos passaram sem qualquer alteração no placar e, enquanto a partida caminhava rumo à vitória do Fulham, o Manchester United empatou com Matheus Cunha, aos 89 minutos.



Com isso, o Manchester United segue sem vencer pela terceira rodada consecutiva, após perder para o Manchester City por 1 a 0 e para o Brighton por 3 a 2 nas duas rodadas anteriores.

O Manchester United passou a somar 5 pontos, na décima segunda posição da tabela de classificação, enquanto o Fulham chegou ao segundo ponto, na penúltima colocação.

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