VÍDEO: Liam Rosenior dá seu veredicto sobre seu primeiro mês no comando do Chelsea e reage ao retorno de Cole Palmer à boa forma

O técnico do Chelsea, Liam Rosenior, refletiu sobre seu primeiro mês no comando do Blues, insistindo que houve “sinais positivos” antes de elogiar os jogadores pela atitude deles em relação às inúmeras reuniões de equipe que ele realizou. O ex-técnico do Strasbourg também se sentiu encorajado pela melhora na forma de Cole Palmer e espera ver mais do mesmo daqui para frente.

