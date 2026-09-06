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Vídeo: lamento e ironia no Emirates Stadium - Rodgers dá um tapa no Arsenal e provoca a torcida com gesto surpreendente

Arsenal x Chelsea
Arsenal
Chelsea
Premier League
M. Rogers
England

Emoção intensa no clássico

Morgan Rogers, jogador do Chelsea, provocou a torcida do Arsenal após marcar um gol para sua equipe no Emirates Stadium, na partida disputada hoje pela Premier League.

O jornal "The Sun" afirmou que o comportamento de Morgan irritou os torcedores do Arsenal, depois que eles viram os dirigentes do Emirates Stadium fracassarem na contratação de Rogers durante a janela de transferências de verão.

O Arsenal vinha perseguindo de perto o jogador inglês, mas o Chelsea o superou com um negócio no valor de 117 milhões de libras esterlinas, um recorde para um jogador inglês.

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O Arsenal estava ansioso para se vingar do Chelsea com uma goleada no norte de Londres na tarde deste domingo, mas apenas 77 segundos após o início da partida, Rogers marcou o gol que abriu o placar para o Chelsea com uma finalização direta.

Em seguida, ele saiu para comemorar diante da torcida do time da casa e chegou a mostrar a língua para os torcedores em um dos cantos do Emirates Stadium.

O Arsenal vinha preparando o caminho para a contratação de Rogers desde o verão de 2025, e chegou até a organizar uma reunião direta com o técnico Mikel Arteta.

Rogers também conversou com o treinador do Chelsea, Xabi Alonso, que o convenceu com sua proposta, e assim que o Chelsea pagou o valor solicitado, o negócio foi fechado.

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