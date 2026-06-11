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Raul Jimenez Mexico South AfricaGetty Images

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Vídeo: Lágrimas de alegria... Jiménez derrota a África do Sul com um gol histórico

México x África do Sul
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R. Jimenez
México
África do Sul

Gol decisivo

A seleção do México deu continuidade ao seu início perfeito na Copa do Mundo de 2026, depois que Raúl Jiménez marcou o segundo gol de sua seleção contra a África do Sul na partida de abertura do torneio.

O gol surgiu depois que a seleção mexicana impôs seu domínio sobre o jogo desde os primeiros minutos, aproveitando o ânimo elevado que acompanhou o forte início dos anfitriões.

Jiménez não conseguiu se conter após balançar as redes, e começou a chorar, emocionado com o momento histórico e seu primeiro gol em uma Copa do Mundo, em meio a comemorações estrondosas de seus companheiros e da torcida mexicana presente nas arquibancadas.

A seleção do México havia aberto o placar logo no início com Julian Quionnes, que inscreveu seu nome na história da competição ao marcar o primeiro gol da Copa do Mundo de 2026 aos nove minutos de jogo, aproveitando um erro grave de Williams, goleiro da África do Sul.

A seleção mexicana disputa o Grupo A, que também conta com Coreia do Sul, República Tcheca e África do Sul, buscando um início forte que a aproxime da classificação para as oitavas de final.

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