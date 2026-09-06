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Vídeo: jogo alucinante! Juventus escapa de derrota certa diante do Milan no clássico da Itália

Juventus x Milan
Juventus
Milan
Campeonato Italiano
Itália

  A Juventus escapou de uma derrota que estava muito próxima diante do Milan, depois de arrancar um empate agônico por 1 a 1, no clássico da Itália que reuniu os dois times neste domingo, pela terceira rodada do Campeonato Italiano.

O gol do Milan foi marcado por Alvadejo Sís, aos 68 minutos, quando recebeu um cruzamento dentro da área, passou pela defesa e finalizou rasteiro para as redes.

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E, enquanto a partida caminhava para uma vitória do Milan, a Juventus conquistou o empate aos 90+2 minutos, com Federico Gatti.

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JUV

Cada time somou um ponto, chegando ambos a 7 pontos, na quarta e quinta colocações, enquanto a Roma lidera a classificação com 9 pontos, seguida pela Inter, pelo saldo de gols.

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