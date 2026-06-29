A seleção brasileira levou o jogo de volta à estaca zero ao empatar com o Japão por 1 a 1, no confronto entre as duas equipes pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, depois que os “Samurais Azuis” surpreenderam a todos ao abrir o placar no primeiro tempo.

A seleção japonesa abriu o placar aos 29 minutos, com Kaishu Sano, que avançou e disparou um chute magnífico de fora da área, que se alojou no canto esquerdo do gol de Alisson.

No início do segundo tempo, a seleção brasileira intensificou a pressão em busca do empate, até que, aos 56 minutos, Gabriel cruzou a bola, que passou pelo goleiro japonês, e Casemiro, sem marcação, cabeceou com força de perto, mandando a bola no ângulo superior da rede e empatando para a Seleção.

A seleção brasileira chegou às oitavas de final após liderar o Grupo 3 com 7 pontos, após vitórias sobre o Haiti e a Escócia, e antes disso um empate com o Marrocos.

Já o Japão ficou em segundo lugar no Grupo 6, com 5 pontos, graças à vitória sobre a Tunísia e aos dois empates com a Holanda e a Suécia.