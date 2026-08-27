Enquanto as atenções se voltavam para as bolas do sorteio da Liga dos Campeões em Mônaco, havia outros acontecimentos ainda mais quentes se desenrolando nos bastidores. As câmeras captaram o que deveria ter permanecido em segredo: o vice-presidente do Barcelona frente a frente com o presidente do Atlético de Madrid.

As câmeras do canal TNT flagraram, à margem do sorteio da Liga dos Campeões da Europa, uma cena que incendiou a loucura da torcida do Barcelona no auditório Grimaldi, em Mônaco, antes do início do sorteio da Liga dos Campeões da Europa nesta quinta-feira.

As lentes mostraram o momento de uma conversa longa e instigante entre Rafa Yuste, vice-presidente do Barcelona e representante oficial do clube no sorteio, e Enrique Cerezo, presidente do Atlético de Madrid, nos bastidores da cerimônia.

Esse encontro direto veio em um momento extremamente delicado, apenas algumas horas depois de o Atlético de Madrid emitir um novo comunicado oficial, no qual fechou definitivamente a porta a qualquer tentativa do Barcelona de negociar a contratação do atacante argentino Julián Álvarez, colocado pelo técnico Hansi Flick e pelo diretor esportivo Deco como principal alvo para reforçar o ataque após a esperada saída de Robert Lewandowski.

O presidente do Barcelona, Joan Laporta, havia estendido o ramo de oliveira ontem ao Atlético de Madrid em uma tentativa de abrir a porta para a negociação, mas a resposta veio dura e rápida.

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Apesar da ausência de "O Aranha", Julián Álvarez, dos treinos do Atlético na cidade de Majadahonda pelo segundo dia consecutivo, com a justificativa de "doença", o clube madrilenho emitiu um comunicado ainda mais contundente que o anterior, desta vez com assinatura conjunta do grupo "Apollo", proprietário do clube, para confirmar de forma categórica as declarações públicas tanto do presidente Enrique Cerezo quanto do CEO Miguel Ángel Gil, de recusa total em negociar com o Barcelona.

Até o momento, não foram revelados os detalhes do que se passou entre Yuste e Cerezo em sua conversa reservada, mas todos os indícios, sendo o mais recente o comunicado do Atlético apoiado pelos novos donos, confirmam que o Barcelona está batendo em uma porta de ferro, e que a diretoria dos Rojiblancos não pretende recuar um único passo no caso de seu atacante estrela.