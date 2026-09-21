Vídeo: "Ingênuo": lenda do Real Madrid ataca Valverde após episódio com Kang-in Lee

Jorge Valdano, lenda e ex-treinador do Real Madrid, criticou Fede Valverde, jogador atual do clube, após sua reação "ingênua" no dérbi de Madri.

O Real Madrid perdeu por 2 a 1 diante do anfitrião Atlético de Madrid, no dérbi da capital espanhola, ontem, domingo, pela sétima rodada de LaLiga.

A partida teve lances arbitrais polêmicos, entre os quais se destacou o pedido do Real Madrid pela expulsão de Kang-in Lee, jogador do Atlético, após sua entrada dura sobre Valverde.

Mas a tecnologia do vídeo não interveio, e o árbitro não tomou nenhuma decisão, o que provocou uma enorme onda de indignação no clube merengue.

Jorge Valdano comentou a postura de Valverde no lance polêmico com Kang-in Lee.

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E Valdano disse, no canal Movistar Plus Deportes: "Lembrem-se de que Mourinho acusou Valverde de ingenuidade em uma das partidas, porque ele se levantou muito rápido após uma falta que ele achava que merecia uma punição mais severa. E aqui sinto que Valverde se levanta muito rápido, e isso pode ser enganoso".

A Real Academia Espanhola indica que o termo "ingênuo" é usado para descrever uma pessoa inocente, que confia com facilidade ou que reage à vida com uma simplicidade parecida com a de uma criança.

Valdano se referia às críticas de Mourinho após a partida do Real Madrid contra o Real Betis, quando o treinador português disse: "O primeiro ataque da partida foi um cartão amarelo claro para o jogador que derrubou Valverde. Depois, um minuto depois, outro cartão amarelo para o jogador que cometeu uma falta grave contra Vinícius. Mas os jogadores do Betis são mais espertos do que os do Real Madrid, que carecem de experiência e habilidade".

E prosseguiu: "Os jogadores do Real Madrid recuperam o equilíbrio imediatamente, enquanto os do Betis são mais espertos, e com o apoio de uma torcida magnífica que os impulsiona e pressiona, alcançam feitos como esse".

O Real Madrid anunciou que Valverde encerrou a partida do dérbi contra o Atlético de Madrid lesionado, após sofrer uma entrada violenta de Kang-in Lee: "Após a realização dos exames em nosso jogador Fede Valverde pelos serviços médicos do Real Madrid, foi diagnosticado um forte trauma em seu tornozelo esquerdo".

Pablo González Fuertes, analista de arbitragem no programa "Marcador" da Rádio Marca, apontou que "a entrada de Kang-in Lee sobre Valverde merecia a expulsão com cartão vermelho".

Mourinho foi claro a esse respeito e explodiu de raiva na coletiva de imprensa, dizendo: "Sim, poderíamos ter dispensado a coletiva de imprensa, porque a história da partida está clara aqui. Há dois cartões vermelhos claros (o cartão de Kang-in Lee sobre Valverde e o cartão de Cuti Romero sobre Bellingham)".







