Vídeo: imagem polémica entre Ramos e Messi

Sérgio Ramos gerou grande polémica depois de ter partilhado, através da sua conta no Instagram, uma imagem sua a abraçar o capitão da seleção da Argentina, Lionel Messi, seu antigo colega no Paris Saint-Germain. À primeira vista, a imagem parecia real.

No entanto, os seguidores descobriram mais tarde que se tratava de uma imagem gerada por inteligência artificial para eternizar o momento que o juntou a Lionel Messi após a final do Mundial de 2026.

Por causa disso, muitos julgaram que aquele abraço entre Ramos e Messi não tinha acontecido, mas imagens de vídeo divulgadas posteriormente demonstraram que foi algo real. Contudo, não foi captada nenhuma fotografia a documentar esse momento, razão pela qual o antigo craque da La Roja utilizou uma imagem editada com inteligência artificial na sua conta do Instagram.

O que revelou que a imagem utilizada na conta de Ramos estava editada foi o aparecimento de vários detalhes no design da camisola de Messi com a seleção da Argentina.

Entre os mais evidentes está a ausência do emblema oficial do Mundial na manga direita, para além de o design não corresponder ao equipamento oficial na parte de trás, onde surgiram duas linhas verticais semelhantes ao design da camisola da época 2024-2025, ao passo que a camisola atual assenta numa única linha larga.

A imagem utilizou também um tipo de letra antigo na escrita do nome e do número de Messi, em vez do tipo de letra oficial adotado no Mundial.

Apesar desses detalhes, a imagem teve grande repercussão, por documentar um momento simbólico que juntou dois dos maiores craques das duas últimas décadas, após longos anos de rivalidade acesa nos jogos do clássico espanhol, antes de se tornarem colegas no Paris Saint-Germain.

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