Vídeo: Ibrahimović surpreende Klopp ao vivo com um golpe e uma mensagem!

O sueco Zlatan Ibrahimović continuou a ser o centro das atenções e a gerar polêmica mesmo após se aposentar do futebol, depois de surpreender o técnico alemão Jürgen Klopp com uma situação engraçada ao vivo, que incluiu uma leve brincadeira e uma mensagem especial que gerou grande repercussão entre os torcedores nas redes sociais.

A Copa do Mundo de 2026 contará com a presença de várias estrelas e lendas para participar da cobertura e da análise dos jogos, seja nos estúdios de análise ou dentro dos estádios que sediarão as partidas.

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Enquanto Klopp estava nos bastidores da partida entre Marrocos e França para falar sobre alguns aspectos técnicos para a plataforma alemã “magenta tv”, ele foi surpreendido por Ibrahimović, que invadiu a entrevista e lhe deu uma leve pancada, em tom de brincadeira, antes de abraçá-lo em meio às risadas dos presentes.

O astro sueco disse sobre Klopp ao vivo: “Este é o melhor”, em uma mensagem que continha um claro elogio ao técnico alemão e demonstrou a relação de amizade que os une.

A cena rapidamente viralizou nas redes sociais, onde os torcedores compartilharam amplamente o vídeo, considerando que Ibrahimović conseguiu mais uma vez roubar a cena com seu estilo característico, que combina bom humor e grande autoconfiança.







