Ibrahim Hassan, diretor da seleção egípcia, revelou o segredo por trás do sinal dado por seu irmão, Hossam Hassan, técnico dos Faraós, nos últimos minutos da partida contra a Argentina na terça-feira passada, que terminou com a vitória do Tango (3 a 2), nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

A seleção egípcia estava à frente no placar com dois gols marcados por Yasser Ibrahim e Mustafa Zico, antes que a seleção argentina conseguisse virar o placar nos minutos finais com gols de Cristian Romero, Lionel Messi e, por fim, Enzo Fernández, que marcou o gol da vitória no segundo minuto do tempo de acréscimo, levando o “Tango” às quartas de final.

Os jogadores e a comissão técnica dos “Faraós” protestaram contra o árbitro francês François Litxer após o terceiro gol da Argentina, alegando uma falta a favor da seleção egípcia no início do ataque, e a tensão aumentou nos bancos de reserva à medida que o apito final se aproximava, quando o árbitro mostrou um cartão amarelo aos 98 minutos a um membro da comissão técnica da seleção egípcia, antes de Hossam Hassan fazer um gesto de “X” em direção ao árbitro, em uma cena que gerou questionamentos.

Esse gesto é usado, em alguns casos, para denunciar incidentes suspeitos de conterem discriminação racial; no entanto, não ficou claro se Hossam Hassan pretendia usá-lo exatamente nesse sentido.

Em uma entrevista por telefone ao canal “MBC Egito”, Ibrahim Hassan explicou o significado do gesto de Hossam, dizendo: “Existem instruções da FIFA nos vestiários, segundo as quais esse gesto é usado quando se quer expressar que se está sendo injustiçado”.

Ele acrescentou: “Hossam Hassan deixou o árbitro constrangido com esse gesto; então, o árbitro se dirigiu a ele, o ameaçou e lhe deu uma advertência, e queria expulsá-lo do campo”.

E continuou: “O árbitro não soube como agir com Hossam Hassan: se deveria seguir as instruções da FIFA, especialmente por se tratar de um gesto permitido, ou se deveria dar vazão à raiva que sentia e expulsá-lo”.

E completou suas declarações: “Houve um drama antes da partida, com a Argentina contestando o árbitro francês, mas acabamos pagando o preço no final, e não sabemos se isso aconteceu por ordem ou por vontade do árbitro”.

Ele observou: “Não perdemos em campo; não temos nenhum problema quando perdemos em campo, mas jogamos e marcamos três gols (dos quais um foi anulado)”.

E concluiu: “Os últimos dias provaram que a seleção egípcia é capaz de enfrentar qualquer adversário, e Hossam sempre diz aos jogadores ‘acredite em si mesmo’ antes do amistoso contra o Brasil. Todas as partidas são 11 jogadores contra outros 11, e quem tiver determinação vence”.







