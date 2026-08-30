O Manchester United recuperou o equilíbrio da melhor forma possível, após reverter uma desvantagem de um gol e transformá-la em uma vitória arrasadora por 5 a 1 sobre o visitante Ipswich Town, na segunda rodada da Premier League, conquistando seu primeiro triunfo nesta temporada sob o comando do técnico Michael Carrick.
O astro português Bruno Fernandes foi o incontestável herói da partida, ao marcar três gols — um hat-trick — e liderar o Manchester United na goleada sobre o adversário, enquanto Bryan Mbeumo acrescentou o quinto gol depois de receber um passe mágico do capitão da equipe.
Ipswich surpreende, e Bruno recoloca o United
O Manchester United impôs seu domínio desde o início, mas foi o Ipswich quem abriu o placar aos 29 minutos, por meio de Leif Davis, com um belo chute que bateu na parte inferior do travessão antes de balançar as redes.
Os donos da casa não esperaram muito para responder: aos 40 minutos, Bruno Fernandes aproveitou um erro grave da defesa do Ipswich, ficou cara a cara com o gol e marcou o tento de empate, encerrando o primeiro tempo com o placar de 1 a 1.
Início avassalador no segundo tempo
O United entrou no segundo tempo com uma determinação diferente e, após uma série de chances perigosas, o zagueiro do Ipswich, Jacob Greaves, marcou um gol contra aos 56 minutos, ao desviar uma bola dentro da área para as próprias redes.
As comemorações do United foram interrompidas por alguns instantes, depois que o árbitro recorreu ao VAR para revisar a existência de um toque de mão no início da jogada, antes de confirmar a validade do gol.
Poucos minutos depois, o United conquistou um pênalti após uma falta dentro da área, cobrado com sucesso por Bruno Fernandes aos 61 minutos, dando à sua equipe o terceiro gol.
O hat-trick decide
Os donos da casa mantiveram a pressão ofensiva, e uma tentativa de Bryan Mbeumo dentro da área sobrou para Bruno Fernandes, que não hesitou em mandá-la para as redes aos 68 minutos, completando o hat-trick em meio às comemorações da torcida de Old Trafford.
Apesar da vantagem confortável, o United não recuou; pelo contrário, seguiu criando chances, e o goleiro Kel Sherbn privou Marcus Rashford, Matheus Cunha e Patrick Dorgu de acrescentar outros gols, com defesas notáveis.
Mbeumo fecha a goleada
Aos 82 minutos, Bryan Mbeumo encerrou o festival de gols depois de receber um passe preciso de Bruno Fernandes, ficando cara a cara com o goleiro e colocando a bola por cima dele de maneira magnífica, decretando o quinto gol.
O United tentou acrescentar mais nos minutos finais, mas o brilho do goleiro do Ipswich impediu que a colheita aumentasse, encerrando a partida com uma vitória merecida do Manchester United pelo placar de 5 a 1.
Com esse triunfo, o Manchester United apagou os efeitos de sua derrota na primeira rodada diante do Hull City e enviou uma forte mensagem de que é capaz de competir, liderado por seu brilhante capitão Bruno Fernandes, que assinou uma de suas melhores partidas com a camisa da equipe.