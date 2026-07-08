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Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Vídeo... Hassan Shehata: Se eu falar sobre Salah, vou magoá-lo

Argentina x Egito
Argentina
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Copa do Mundo
H. Shehata
M. Salah
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O técnico lendário do Egito critica o capitão dos Faraós

Hassan Shehata, o histórico técnico da seleção egípcia, se recusou a falar sobre Mohamed Salah, estrela dos Faraós, após a eliminação da Copa do Mundo de 2026.

A seleção egípcia foi eliminada da Copa do Mundo de 2026 nas oitavas de final, após uma derrota dramática para a Argentina (3 a 2), na noite de ontem, terça-feira, depois que os Faraós estavam à frente por dois gols a zero até os últimos minutos da partida.

Shehata apareceu no canal “MBC Egito” para analisar a partida e disse: “Não quero falar sobre Mohamed Salah, porque, se falar sobre ele, posso acabar dizendo algo que o magoe”.

E acrescentou: “Muitos vão me criticar se eu falar sobre Salah, e não estou disposto a ser criticado por causa de um jogador”.

E continuou: “Se eu falar, direi palavras ofensivas contra Salah e todos os jogadores”.

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E concluiu suas declarações: “Salah, na partida contra a Argentina, estava apenas conversando com o árbitro; sim, ele é o capitão da equipe e isso é um direito dele”.




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