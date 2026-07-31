Vídeo: Hamza Abdelkarim brilha com dois gols na derrota do Barcelona para o Birmingham

O jovem atacante egípcio Hamza Abdelkarim roubou os holofotes na primeira partida oficial do Barcelona durante a pré-temporada, ao marcar os dois gols da equipe catalã no empate por 2 a 2 diante do Birmingham City, da Inglaterra, no estádio St. Andrew's, antes de o Barça perder nos pênaltis, numa atuação de destaque do jogador de apenas 18 anos.

Hamza conseguiu se impor ao treinador Hansi Flick durante a pré-temporada, sendo titular nos dois primeiros amistosos deste verão, mostrando qualidades ofensivas excepcionais que o credenciam a disputar uma vaga no time titular.

Sangue-frio e gol de pênalti

Hamza abriu o placar para o Barcelona no primeiro tempo, em um pênalti claro que ele mesmo sofreu após um avanço de Bernal pela ponta esquerda, mostrando inteligência de movimentação dentro da área e uma leitura perfeita das ações dos defensores.

Apesar da pouca idade, o atacante egípcio, que disputou a Copa do Mundo com apenas 18 anos, demonstrou um notável sangue-frio ao insistir em cobrar ele mesmo a penalidade, mesmo com jogadores mais experientes em campo, e enganou o goleiro inglês James Beadle com uma finalização forte de pé esquerdo, marcando seu primeiro gol pelo time principal.

Faro de gol e segundo gol no rebote

Hamza não se contentou com o primeiro gol e manteve o brilho no segundo tempo ao marcar um segundo gol espetacular, no qual demonstrou seu apurado faro de gol e sua capacidade de aproveitar as oportunidades.

O segundo gol veio após uma arrancada diagonal precisa de Roony Bardghji e uma finalização forte que o goleiro do Birmingham não conseguiu segurar, e Hamza se atirou sobre o rebote com habilidade e grande atenção ofensiva para mandar a bola às redes, marcando um doblete em sua primeira aparição oficial pelo time principal.

Atuação completa que chama a atenção de Flick

O brilho de Hamza não se limitou ao aspecto ofensivo, pois ele também demonstrou espírito de luta e clara determinação no trabalho defensivo, cometendo três das seis faltas do Barcelona no primeiro tempo e recebendo um cartão amarelo, um sinal do grande esforço e da pressão constante que Flick exige de seus atacantes.

O jogador egípcio se destacou por sua velocidade e atividade permanente durante todo o tempo em que esteve em campo, não parando de pedir a bola e de se movimentar com inteligência dentro da área, além de saber jogar de costas para o gol, proteger a bola e atacar os defensores ao ficar de frente para a meta.

Mensagem forte em meio à busca por um atacante

O brilho de Hamza chega em um momento delicado, já que o Barcelona busca a contratação de um atacante de ofício durante a atual janela de transferências de verão, o que torna a disputa pela posição extremamente acirrada.

Mas o jovem atacante egípcio envia uma mensagem forte à comissão técnica de que é capaz de assumir a responsabilidade e oferecer o acréscimo ofensivo de que a equipe precisa, aproveitando cada minuto da pré-temporada para provar seu valor e garantir um lugar no time titular.

Escalação jovem e derrota nos pênaltis

A partida contou com a participação de uma escalação jovem do Barcelona, formada por 6 jogadores do time principal e 5 da academia de base, diante da ausência da maioria dos jogadores da seleção alemã, que estão de férias, além da falta do goleiro alemão Marc-André ter Stegen, que viajou a Amsterdã como preparação para seu empréstimo ao Ajax.

O Birmingham saiu na frente com um gol de cabeça de Briske, antes de Hamza empatar de pênalti e depois marcar o segundo gol no segundo tempo, até que a equipe inglesa alcançou o empate em uma bola parada, com John Sollis, deixando a partida a ser decidida nos pênaltis, vencidos pelo Birmingham.

Apesar da derrota, Hamza Abdelkarim sai da partida como o maior vencedor, depois de provar que é um talento promissor capaz de carregar a responsabilidade ofensiva de um dos maiores clubes do mundo, em um início promissor que pode ser a chave para um futuro brilhante com o Barça.