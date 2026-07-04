Vídeo: Hakimi derrota o Canadá com a arma da Copa do Mundo de 2022

Ashraf Hakimi, capitão da seleção marroquina, continuou a ser destaque com os “Leões” na Copa do Mundo de 2026, após dar um passe decisivo na partida contra o Canadá, neste sábado à noite, pelas oitavas de final da competição.
Hakimi conseguiu dar o passe decisivo que levou Ezzedine Ounahi a marcar o primeiro gol contra o Canadá, aos 50 minutos do segundo tempo.
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O mais interessante é que Hakimi já havia dado uma assistência decisiva contra o Canadá na partida que terminou com a vitória dos “Leões” (2 a 1), na terceira rodada da Copa do Mundo de 2022 no Catar.
Este é o terceiro passe decisivo de Hakimi em sua trajetória na Copa do Mundo, já que ele havia dado um na edição de 2022, antes de dar assistência para um gol contra o Haiti e outro contra o Canadá na edição atual.
No total, o lateral-voador chegou a 20 assistências em 101 partidas disputadas pelo Marrocos ao longo de sua carreira internacional.